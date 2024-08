Meteo Bologna, previsioni da Mercoledì 21 a Venerdì 23 Agosto

Previsioni Meteo Bologna prossimi giorni 21 Agosto, 22 Agosto, 23 Agosto:

Il tempo a Bologna nei prossimi giorni si preannuncia variabile, con alternanza di sereno, poco nuvoloso, nubi sparse e qualche precipitazione. Vediamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 21 Agosto 2024:

Mercoledì sarà caratterizzato da cieli prevalentemente sereni fino alla metà della giornata. Dalle ore 11:00 si avrà un aumento delle nubi fino a coperto alle 18:00, con possibili precipitazioni. Le temperature saranno in aumento, con punte intorno ai 32°C, mentre l’umidità si manterrà intorno al 50%. Il vento soffierà da nord-est con intensità variabile tra i 5 e gli 8 km/h.

Meteo per Giovedì, 22 Agosto 2024:

Giovedì avremo cieli parzialmente nuvolosi al mattino, con un aumento delle nubi nel corso della giornata e precipitazioni previste dalle ore 14:00 alle 15:00. Le temperature si manterranno intorno ai 30°C, con un’umidità tra il 50% e il 70%. Il vento sarà moderato proveniente da est-sudest con velocità tra i 10 e i 14 km/h.

Meteo per Venerdì, 23 Agosto 2024:

Venerdì il cielo sarà prevalentemente sereno per l’intera giornata, con temperature in aumento fino a toccare i 32°C e un’umidità che si manterrà intorno al 50%. Il vento soffierà da est-sudest con una velocità costante di 8 km/h. Condizioni ottimali per godersi una giornata all’aperto.

In conclusione, i prossimi giorni a Bologna si preannunciano variabili con un aumento delle nubi e possibili precipitazioni, in particolare nella giornata di mercoledì. Le temperature saranno in aumento e si manterranno intorno ai 30-32°C, con un’umidità variabile tra il 50% e il 70%. Si consiglia di monitorare costantemente le previsioni meteorologiche per eventuali aggiornamenti.