Tromba marina si abbatte su Policastro, molti danni e panico fra i bagnanti [VIDEO]

La giornata di ieri è stata segnata da un’intensa instabilità meteorologica lungo le coste del Sud Italia, con fenomeni violenti che hanno interessato in particolare le regioni della Campania e della Puglia. Diverse trombe marine si sono formate lungo i litorali, provocando momenti di paura e causando danni.

Tromba marina colpisce Policastro Bussentino

Uno degli episodi più significativi si è verificato nel Golfo di Policastro, davanti alla località balneare di Policastro Bussentino, in provincia di Salerno. Una tromba marina, formatasi in mare a poche decine di metri dalla terraferma, ha raggiunto e colpito la costa, seminando il panico tra i bagnanti. Il vortice, che si è rapidamente avvicinato alla terraferma, ha travolto la spiaggia, facendo volare via ombrelloni e altre attrezzature da spiaggia, e costringendo i presenti a una fuga precipitosa.

Panico tra i bagnanti e danni sulla costa

Le immagini dell’evento, che hanno rapidamente fatto il giro dei social, mostrano la furia della tromba marina che si abbatte sul lido, cogliendo di sorpresa i bagnanti. In uno dei video più spettacolari e al tempo stesso paurosi, si vedono persone in fuga pochi istanti prima che la tromba marina impatti violentemente sulla spiaggia, sollevando ombrelloni e oggetti vari. Scaraventate in aria anche biciclette e motorini parcheggiati nelle vicinanze. Tanta la paura ma per fortuna nessun ferito.

Successivamente, un nubifragio si è abbattuto sulla zona, causando numerosi allagamenti e ulteriori disagi. L’intervento dei soccorsi è stato immediato, con i vigili del fuoco e le autorità locali impegnati a gestire la situazione d’emergenza, prestando aiuto ai cittadini colpiti e mettendo in sicurezza le aree più a rischio.

Guarda i video dell’impatto della tromba marina a Policastro Bussentino qui sotto: