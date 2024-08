Violenti temporali in Salento: fulmine incendia una palma nel leccese, le foto

Il Sud Italia continua a fare i conti con le conseguenze di una goccia fredda in quota, che sta alimentando condizioni di marcata instabilità atmosferica. In queste ore, è soprattutto la Puglia a essere colpita da una serie di intensi temporali, con un esteso fronte temporalesco che sta interessando in particolare il Basso Salento e la provincia di Lecce.

Temporali e disagi nel Salento

I forti rovesci temporaleschi stanno causando locali danni e allagamenti, mettendo in difficoltà il traffico in diverse località. In molte zone, le strade si sono trasformate in torrenti, con i vigili del fuoco impegnati in decine di interventi. Segnalate anche grandinate, come sulla Maglie-Lecce, dove gli automobilisti si sono dovuti fermare a causa dell’intensità della pioggia e la scarsa visibilità.

Oltre alla pioggia battente, i temporali sono accompagnati da un’intensa attività elettrica. Un fulmine è caduto poco fa in pieno centro abitato a Merine, una frazione vicino Lecce, colpendo una palma e incendiandola. L’immagine che mostra la palma in fiamme, circondata da fumo, è diventata subito virale sui social, testimonianza del rischio che i fulmini possono rappresentare durante questi intensi fenomeni meteorologici.