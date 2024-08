Forti turbolenze su volo easyJet: paura e feriti, atterraggio d’emergenza a Roma

Un volo easyJet partito da Corfù e diretto a Londra, con 181 persone a bordo, ha effettuato un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Roma Fiumicino a seguito di un incontro con una forte turbolenza nello spazio aereo italiano. L’incidente, avvenuto lunedì 19 agosto intorno all’ora di pranzo, ha provocato il ferimento di due assistenti di volo e generato momenti di forte tensione fra i numerosi passeggeri.

L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) ha subito aperto un’inchiesta sull’accaduto, classificando l’evento come un «incidente» in conformità con l’Annesso 13 ICAO e il Regolamento UE 996/2010. “In considerazione della tipologia e della gravità delle lesioni riportate, abbiamo disposto l’apertura di un’inchiesta di sicurezza classificando l’evento come ‘incidente'”, ha dichiarato l’ANSV in una nota ufficiale.

Gli investigatori dell’ANSV sono ora al lavoro per chiarire le circostanze esatte dell’evento. Tra le altre cose, dovranno anche indagare sulle decisioni operative prese dall’equipaggio, tra cui la scelta di deviare su Roma piuttosto che su altri aeroporti più vicini, come Bari o Brindisi. L’aereo avrebbe infatti incontrato turbolenze nei cieli del Sud Italia, a ridosso della Puglia, dove lunedì 19 agosto si sono abbattuti temporali anche di forte intensità.