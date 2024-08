Grave incendio a Roma tra Cinecittà e Torre Spaccata: 4 feriti gravi

Un vasto incendio è scoppiato oggi nel primo pomeriggio a Roma, nell’area di Cinecittà Est. Le fiamme, propagatesi rapidamente tra le sterpaglie, hanno interessato la zona di via Filomusi Guelfi, un’area comunemente nota come il “pratone”, situata tra Cinecittà Est, Torre Spaccata, Lamaro, Don Bosco e Cecafumo.

Il rogo ha provocato il ferimento di quattro soccorritori: un caposquadra dei vigili del fuoco e tre volontari della Protezione Civile. Tutti e quattro sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio in codice rosso a causa delle ustioni riportate durante le operazioni di soccorso.

Le operazioni di spegnimento dell’incendio sono tuttora in corso, con i vigili del fuoco impegnati senza sosta nel tentativo di domare le fiamme. Sul luogo sono intervenute anche le forze dell’ordine: la Polizia di Stato sta indagando per chiarire le cause del rogo, mentre la Polizia di Roma Capitale ha provveduto a chiudere diverse strade nella zona circostante, tra cui viale Bruno Pelizzi, via di Torre Spaccata e via Rolando Vignali.

L’incendio ha generato una densa coltre di fumo che ha raggiunto le abitazioni vicine, costringendo alcuni residenti a evacuare le proprie case per evitare rischi per la salute. Al momento, le cause che hanno scatenato il rogo non sono ancora state accertate.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha dichiarato di essere in costante contatto con il direttore della Protezione Civile di Roma Capitale e con le strutture sanitarie, per monitorare la situazione e sincerarsi delle condizioni di salute dei feriti. Il primo cittadino ha assicurato che le operazioni di spegnimento stanno proseguendo senza interruzioni.

Nelle stesse ore, un altro incendio di grandi proporzioni è scoppiato nella zona di Castel Romano, dove i vigili del fuoco e la Protezione Civile sono al lavoro per contenere le fiamme. “L’intera Amministrazione capitolina – ha affermato il sindaco Gualtieri – si stringe intorno ai volontari e al vigile del fuoco feriti e ringrazia tutti gli uomini e le donne che ogni giorno si impegnano per garantire la sicurezza dei cittadini, mettendo a rischio la loro stessa vita”.