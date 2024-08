Meteo BARI, previsioni da Giovedì 22 a Sabato 24 Agosto

Giovedì, 22 Agosto 2024

Il tempo a Bari giovedì sarà generalmente stabile e soleggiato con poche nuvole per gran parte della giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 29-30°C verso le ore centrali del giorno, mentre le minime si manterranno sopra i 23°C durante la notte. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 55% e l’89%. Il vento soffierà principalmente da ovest e nord-ovest con una velocità media tra i 5 e i 15 km/h.

Venerdì, 23 Agosto 2024

Anche venerdì il tempo a Bari sarà caratterizzato da un cielo sereno con poche nuvole sparse. Le temperature massime saranno simili a quelle della giornata precedente, mentre si registrerà un leggero calo delle minime, scendendo sotto i 24°C. L’umidità sarà leggermente inferiore rispetto al giorno precedente, variando tra il 45% e il 90%. Il vento soffierà principalmente da ovest e nord-ovest con una velocità tra i 4 e i 12 km/h.

Sabato, 24 Agosto 2024

La situazione meteorologica sabato subirà un cambiamento con l’arrivo di nubi più consistenti e un aumento dell’umidità. Le temperature massime si manterranno intorno ai 31°C, mentre le minime saranno più elevate rispetto ai giorni precedenti, attestandosi intorno ai 24°C. L’umidità aumenterà fino al 75-83%, e il vento sarà prevalentemente da sud-ovest con una velocità compresa tra i 2 e i 6 km/h.

In conclusione, il clima a Bari nei prossimi giorni sarà prettamente estivo con temperature elevate e cieli in prevalenza sereni. Tuttavia, verso la fine della settimana è previsto un aumento dell’umidità e l’arrivo di nubi, segnali di un possibile cambiamento delle condizioni meteorologiche. È sempre consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni del tempo per adattarsi al meglio alle variazioni atmosferiche.