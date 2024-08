Meteo Cagliari, previsioni da Giovedì 22 a Sabato 24 Agosto

Giovedì, 22 Agosto 2024

Per la giornata di giovedì a Cagliari, si prevede un cielo sereno per la maggior parte del giorno, con temperature in aumento. La mattina inizierà con una temperatura di 22.1°C alle 00:00, che salirà gradualmente fino a raggiungere i 33°C alle 13:00, per poi diminuire leggermente nel pomeriggio e sera. L’umidità si attesterà intorno all’86% durante la notte, diminuendo fino al 29% nelle ore centrali del giorno. Il vento soffierà con un’intensità variabile tra i 12 e i 23 km/h provenendo principalmente da nord-nordovest.

Venerdì, 23 Agosto 2024

Venerdì vedrà ancora cielo sereno nelle prime ore del giorno, con temperature che oscilleranno tra i 20.8°C alle 05:00 e i 29.9°C alle 11:00. Nel corso della giornata, alcune nubi si faranno vedere, portando un lieve aumento dell’umidità e una diminuzione della temperatura fino a 26.1°C alle 18:00. Il vento, proveniente da nord-nordovest, si manterrà moderato durante la mattina e poi ruoterà verso sud-est nel pomeriggio, mantenendo una velocità compresa tra i 4 e i 19 km/h.

Sabato, 24 Agosto 2024

Il sabato a Cagliari inizierà con cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 20.6°C alle 05:00, che saliranno fino a 29.2°C nel primo pomeriggio. Nel corso della giornata, il cielo si manterrà prevalentemente sereno, con un breve episodio di nebbia alle 03:00. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al massimo del 98% durante la nebbia. Il vento sarà prevalentemente da sud-sud-est, con una velocità compresa tra i 1 e i 17 km/h.

In sintesi, la città di Cagliari nei prossimi giorni sarà caratterizzata da temperature in aumento e cieli prevalentemente sereni, con possibilità di nubi sparse nella giornata di venerdì. L’umidità si manterrà su valori medi, mentre il vento sarà moderato proveniente principalmente da nord-nordovest e sud-sud-est.