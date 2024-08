Meteo Campobasso, previsioni da Giovedì 22 a Sabato 24 Agosto

Previsioni Meteo per CampoBasso

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a CampoBasso indicano variazioni significative delle condizioni atmosferiche. Vediamo nel dettaglio cosa ci si aspetta.

**Giovedì, 22 Agosto 2024**

Durante la giornata di giovedì, si prevede un cielo prevalentemente sereno con temperature che raggiungeranno il picco massimo di 30.5°C intorno alle 13:00. Tuttavia, a partire dalle 15:00 ci aspettiamo un aumento delle nuvole che porterà a un cielo coperto con temperature che diminuiranno fino a 20.3°C intorno alle 22:00. Il vento soffierà prevalentemente da nord-est con intensità variabile tra 2 e 18 km/h, mentre l’umidità si manterrà costante intorno al 90% durante la notte.

**Venerdì, 23 Agosto 2024**

Venerdì sarà caratterizzato da un cielo inizialmente sereno con temperature che si manterranno intorno ai 30.8°C intorno alle 11:00. Nel corso della giornata, tuttavia, le condizioni meteorologiche cambieranno, con l’arrivo di nuvole sparse seguite da piogge intorno alle 13:00. Le temperature diminuiranno gradualmente fino a toccare i 20.2°C intorno alle 23:00. Il vento cambierà direzione da sud-est a sud-ovest, con intensità variabile tra 1 e 7 km/h, mentre l’umidità oscillerà tra il 90% e il 39%.

**Sabato, 24 Agosto 2024**

Sabato si prevede un inizio di giornata con cielo sereno e temperature intorno ai 32.5°C intorno alle 12:00. Nel pomeriggio, tuttavia, si attende l’arrivo di nuvole e piogge che porteranno a un calo delle temperature fino a 21.0°C intorno alle 23:00. Il vento soffierà principalmente da sud-est con intensità variabile tra 0 e 10 km/h, mentre l’umidità oscillerà tra il 76% e il 31%.

In base a queste previsioni, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni meteorologiche in arrivo e prepararsi di conseguenza per affrontare le condizioni atmosferiche mutevoli dei prossimi giorni a CampoBasso.