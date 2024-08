Meteo Messina, previsioni da Giovedì 22 a Sabato 24 Agosto

Giovedì, 22 Agosto 2024

Per la giornata di giovedì a Messina, il tempo si presenterà generalmente poco nuvoloso. La temperatura sarà piuttosto costante intorno ai 25-26°C durante la notte e al mattino, per poi salire gradualmente fino a toccare i 31-32°C nel primo pomeriggio. La percentuale di umidità diminuirà nel corso della giornata, passando dall’82% iniziale al 55% intorno alle 13:00. Il vento soffierà da nord nelle prime ore del giorno, con una velocità media di 12-14 km/h, per poi virare leggermente a nord-est nel tardo mattino.

Venerdì, 23 Agosto 2024

Venerdì, il cielo a Messina sarà prevalentemente sereno al mattino, con una temperatura che oscillerà tra i 26-27°C. Nel corso della giornata, tuttavia, si avrà un aumento delle nubi sparse e una copertura nuvolosa che porterà ad una diminuzione della temperatura, che si attesterà intorno ai 26-27°C. L’umidità si manterrà intorno all’85-86% durante le prime ore del mattino, per poi diminuire al 49-54% nel primo pomeriggio. Il vento sarà generalmente debole, con una velocità che non supererà i 10 km/h, proveniente da est-sud-est.

Sabato, 24 Agosto 2024

Il sabato a Messina si prevede coperto per l’intera giornata, con temperature che si manterranno intorno ai 26-27°C. L’umidità sarà leggermente superiore rispetto ai giorni precedenti, attestandosi intorno al 78-80%. Il vento soffierà da nord-nord-ovest con una velocità media che varierà tra i 10 e i 13 km/h. Nel complesso, la giornata sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili, sebbene con una copertura nuvolosa persistente.