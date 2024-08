Meteo Milano, previsioni da Giovedì 22 a Sabato 24 Agosto

Previsioni Meteo Milano

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Milano sono cruciali per pianificare le attività all’aperto e decidere cosa indossare. Diamo uno sguardo dettagliato alle previsioni giornaliere per giovedì, venerdì e sabato.

Giovedì 22 Agosto 2024

Giovedì a Milano sarà caratterizzato da una giornata prevalentemente coperta, con un’umidità che si manterrà intorno all’80% per la maggior parte della giornata. Dalle prime ore del mattino fino alle prime ore del pomeriggio ci saranno nubi sparse con temperature che oscilleranno tra i 22°C e i 30°C. Nel corso della giornata, ci aspettiamo un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con il cielo che si libererà dalle nuvole e il sole farà la sua comparsa. Le temperature massime saranno raggiunte intorno alle 15:00, con previsioni di 30.7°C e una leggera brezza proveniente dal settore sud-sud-est con velocità di 7 km/h.

Venerdì 23 Agosto 2024

Venerdì le condizioni meteo a Milano vedranno un leggero calo della temperatura, con una giornata che si preannuncia prevalentemente soleggiata. La giornata inizierà con nubi sparse e temperatura di 23°C, seguite da un breve periodo di pioggia tra le ore 7:00 e le 8:00. Nel corso della mattinata e del pomeriggio, il cielo si libererà dalle nuvole, regalando un’abbondante dose di sole con temperature massime di 31.3°C. La direzione del vento varierà da nord-est a sud-ovest con velocità compresa tra 2 e 5 km/h.

Sabato 24 Agosto 2024

Sabato sarà caratterizzato da nubi sparse e copertura nuvolosa per la maggior parte della giornata, con una leggera diminuzione delle temperature rispetto ai giorni precedenti. Le temperature massime raggiungeranno i 31.8°C verso le ore 15:00, mentre la minima si attesterà intorno ai 23°C durante le prime ore del mattino. Il vento soffierà con leggerezza provenendo da direzioni variabili, con velocità che non supereranno i 4 km/h. Durante la serata, il cielo si coprirà ulteriormente, lasciando spazio a una notte nuvolosa con temperature che si manterranno intorno ai 24°C.