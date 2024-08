Meteo Modena, previsioni da Giovedì 22 a Sabato 24 Agosto

Previsioni Meteo Modena Prossimi Giorni 22 Agosto, 23 Agosto, 24 Agosto:

Prendendo in esame le previsioni meteo per i prossimi giorni a Modena, possiamo osservare un quadro piuttosto stabile. Analizziamo nel dettaglio le condizioni meteorologiche previste per ciascuna giornata.

Giovedì 22 Agosto, 2024

Durante la mattina avremo un cielo coperto con temperature comprese tra i 23.3°C e i 26.9°C. Nel pomeriggio il cielo rimarrà coperto, con temperature in aumento fino a 33.1°C. Nel tardo pomeriggio e sera sono previste nubi sparse e temperature che si manterranno intorno ai 29-28°C. Il vento soffierà da est con una velocità compresa tra i 4 e gli 11 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, con valori intorno al 84-77%.

Venerdì 23 Agosto, 2024

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da cielo sereno con temperature comprese tra i 23.4°C e i 32.7°C. Il vento sarà lieve, prevalentemente da est con velocità tra 1 e 6 km/h. L’umidità si manterrà tra il 90% e il 45% durante tutto l’arco della giornata. Nel tardo pomeriggio e sera sono previste temperature intorno ai 24-25°C con cielo sereno.

Sabato 24 Agosto, 2024

La giornata di sabato sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento. Nel corso della giornata le temperature oscilleranno tra i 23.5°C e i 33.5°C. Il vento soffierà prevalentemente da ovest-nordovest con una velocità compresa tra 1 e 6 km/h. L’umidità si attesterà tra il 75% e il 36%. Nel tardo pomeriggio e sera le temperature si manterranno intorno ai 23-25°C con cielo sereno.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Modena indicano un clima generalmente stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in aumento nel corso della giornata. È consigliabile prestare attenzione all’umidità rilevante che potrebbe farsi sentire soprattutto nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio. Si consiglia di seguire costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle condizioni atmosferiche.