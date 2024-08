Meteo Padova, previsioni da Giovedì 22 a Sabato 24 Agosto

Previsioni Meteo per Padova nei Prossimi Giorni

Le previsioni meteo per Padova indicano un cambiamento delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Previsioni per Giovedì, 22 Agosto 2024

Giovedì a Padova si prevedono condizioni variabili. Durante la notte e le prime ore del mattino ci saranno nubi sparse con possibilità di piogge leggere. Durante la giornata il cielo sarà coperto con leggere schiarite nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 21°C e i 31°C, con un’umidità che varierà tra il 45% e l’87%. Il vento soffierà da nord-nordest con velocità comprese tra 0 e 17 km/h.

Previsioni per Venerdì, 23 Agosto 2024

Venerdì a Padova il tempo si presenterà in prevalenza sereno. Durante le prime ore del mattino e fino a metà giornata ci saranno delle nubi sparse, seguite da schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno comprese tra i 20°C e i 32°C, con un’umidità che oscillerà tra il 46% e il 90%. Il vento soffierà principalmente da nord e nordest con velocità tra 0 e 9 km/h.

Previsioni per Sabato, 24 Agosto 2024

Sabato il tempo a Padova sarà prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa durante il primo mattino. Le temperature si manterranno costanti tra i 21°C e i 33°C, con un’umidità che varierà tra il 44% e il 91%. Il vento soffierà predominantemente da nord e nordest con una velocità compresa tra 1 e 8 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Padova indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con temperature estive e cieli predominantemente sereni. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare costantemente le previsioni per eventuali aggiornamenti.