Meteo Perugia, previsioni da Giovedì 22 a Sabato 24 Agosto

Previsioni Meteo Perugia:

Il tempo a Perugia nei prossimi giorni sarà caratterizzato da variazioni significative. Vediamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Giovedì, 22 Agosto 2024:

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 19 gradi e un’umidità dell’aria intorno all’85%. Il vento soffierà da nord con una velocità media di 7 km/h. Man mano che sorge il sole, la temperatura aumenterà fino a raggiungere i 27.7 gradi intorno alle 9:00, mantenendo un cielo sereno. Nel pomeriggio, tuttavia, si prevede un aumento delle nuvole con una copertura del cielo che diventerà quasi completa intorno alle 13:00. La temperatura massima sarà di 31.9 gradi con una moderata umidità del 37%. Il vento ruoterà a sud-ovest con una velocità compresa tra 3 e 7 km/h. La sera si attenderà un calo delle temperature, con cielo nuovamente sereno.

Venerdì, 23 Agosto 2024:

La giornata di Venerdì sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 20 gradi con un’umidità del 81%. Il vento soffierà da nord-est con una velocità media di 5 km/h. Con l’alba, le temperature aumenteranno gradualmente fino a raggiungere i 32.8 gradi intorno alle 13:00, mentre l’umidità si manterrà intorno al 36%. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà gradualmente con un aumento delle nuvole, portando a una copertura quasi completa intorno alle 16:00. La temperatura massima sarà di 32.4 gradi con un vento che ruoterà da ovest a sud-ovest con velocità comprese tra 7 e 9 km/h. La serata si presenterà con un cielo coperto e temperature in calo.

Sabato, 24 Agosto 2024:

Il sabato inizierà con un cielo sereno e temperature intorno ai 22 gradi, accompagnate da un’umidità del 81%. Durante la mattina, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con un aumento delle nuvole sparse. La temperatura raggiungerà i 33.2 gradi intorno alle 14:00, mentre l’umidità scenderà al 33%. Nel pomeriggio, ci si aspetta una copertura quasi completa del cielo, con temperature in calo e venti da ovest a sud-ovest con velocità intorno ai 12 km/h. La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno con temperature in calo fino a raggiungere i 22.1 gradi intorno alle 23:00.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Perugia indicano variazioni significative delle condizioni atmosferiche. È consigliabile consultare aggiornamenti costanti per essere preparati ad affrontare le diverse situazioni climatiche. Restate informati e preparati per godervi al meglio la vostra giornata!