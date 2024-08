Meteo Taranto, previsioni da Giovedì 22 a Sabato 24 Agosto

Previsioni Meteo per Giovedì, 22 Agosto 2024

Il tempo a Taranto giovedì sarà caratterizzato da cieli prevalentemente sereni al mattino, con un leggero aumento delle nuvole nel corso della giornata, fino a copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature saranno in aumento, con valori massimi di 33 gradi attesi intorno alle 13:00. L’umidità si manterrà intorno al 40-45%, mentre i venti saranno deboli, con velocità comprese tra 4 e 13 km/h provenienti prevalentemente da direzione nord-est. Nessuna precipitazione è prevista per la giornata.

Previsioni Meteo per Venerdì, 23 Agosto 2024

Venerdì, il meteo a Taranto sarà caratterizzato da cieli sereni per l’intera giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 33 gradi, con un lieve calo previsto nel tardo pomeriggio. L’umidità sarà compresa tra il 37% e il 77%, mentre i venti varieranno da deboli a moderati, con velocità tra 2 e 11 km/h provenienti principalmente da direzione sud-ovest. Non sono previste precipitazioni.

Previsioni Meteo per Sabato, 24 Agosto 2024

Sabato, il tempo a Taranto sarà caratterizzato da un iniziale cielo sereno che progressivamente si coprirà, portando a una giornata nuvolosa. Le temperature massime si manterranno intorno ai 33 gradi, con un’umidità compresa tra il 38% e il 78%. I venti saranno generalmente deboli, con velocità comprese tra 2 e 9 km/h provenienti da direzioni variabili. Non sono previste precipitazioni significative.

In sintesi, il meteo a Taranto nei prossimi giorni sarà caratterizzato da temperature elevate, con cieli prevalentemente sereni ma con un aumento delle nuvole verso la fine della settimana. I venti saranno deboli e non sono previste precipitazioni significative. Sono consigliate misure di protezione per evitare l’esposizione prolungata al sole e per mantenere l’idratazione adeguata.