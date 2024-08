Meteo Torino, previsioni da Giovedì 22 a Sabato 24 Agosto

Previsioni Meteo per Torino:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Torino indicano condizioni variabili, con possibili precipitazioni e cambiamenti nelle temperature e nella direzione del vento. Ecco una panoramica dettagliata del meteo per i prossimi tre giorni:

Giovedì, 22 Agosto 2024:

La giornata inizierà con nubi sparse e temperature intorno ai 22-23°C. Nel corso della mattina, le temperature aumenteranno gradualmente, con cielo coperto e picchi di 30.3°C attesi intorno alle ore 13:00. Nel pomeriggio, le condizioni meteo si manterranno stabili con temperature tra i 30 e i 31°C. Il vento soffierà con intensità variabile da nord-est, con velocità comprese tra 6 e 10 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 45-50% durante il giorno.

Venerdì, 23 Agosto 2024:

La giornata inizierà con nubi sparse e temperature intorno ai 23-24°C. Nel corso della mattina, le temperature aumenteranno gradualmente, con cielo parzialmente nuvoloso e picchi di 31.2°C attesi intorno alle ore 14:00. Nel pomeriggio, le condizioni meteo si manterranno stabili con temperature intorno ai 30-31°C. Il vento soffierà principalmente da nord-est, con una velocità compresa tra 3 e 8 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 45-50% durante il giorno.

Sabato, 24 Agosto 2024:

La giornata inizierà con nubi sparse e temperature intorno ai 23-24°C. Durante la mattinata, le temperature aumenteranno, con cielo parzialmente nuvoloso e picchi di 30.8°C attesi intorno alle ore 13:00. Nel pomeriggio, le condizioni meteo si manterranno stabili con temperature intorno ai 30°C. Il vento soffierà principalmente da nord-est, con una velocità compresa tra 2 e 6 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 42-44% durante il giorno.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Torino indicano temperature elevate con cielo parzialmente nuvoloso e nubi sparse. Il vento soffierà principalmente da nord-est, con velocità moderate. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni delle condizioni meteo e vestirsi di conseguenza per affrontare le temperature elevate.