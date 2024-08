Meteo Bari, previsioni da Venerdì 23 a Domenica 25 Agosto

Venerdì, 23 Agosto 2024:

Il Venerdì a Bari ci attende una giornata prevalentemente soleggiata con temperature piuttosto elevate. Il cielo sarà sereno per gran parte della giornata, con qualche nuvola sparuta in alcune ore. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 31°C, mentre le minime si aggireranno intorno ai 24°C. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 56% e l’89%. Il vento soffierà prevalentemente da direzione nord con intensità variabile dai 4 ai 12 km/h.

Sabato, 24 Agosto 2024:

Sabato vedrà un cambiamento delle condizioni meteorologiche a Bari. Il cielo sarà parzialmente coperto per gran parte della giornata, con un aumento dell’umidità e una diminuzione delle temperature massime che si attesteranno intorno ai 31°C, mentre le minime si aggireranno intorno ai 23°C. Il vento sarà moderato, proveniente principalmente da direzione sud-ovest con intensità tra i 3 e i 10 km/h. Si prevede un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio con possibilità di precipitazioni nella serata.

Domenica, 25 Agosto 2024:

Domenica si prospetta una giornata nuvolosa con qualche schiarita nel corso della mattinata. Le temperature massime oscilleranno intorno ai 33°C, mentre le minime si manterranno sui 25°C. L’umidità sarà più alta rispetto ai giorni precedenti, oscillando tra il 37% e il 79%. Il vento soffierà da direzione ovest-nord-ovest con intensità tra i 4 e i 15 km/h. Nel corso del pomeriggio, è prevista un’incremento della copertura nuvolosa con possibilità di precipitazioni.

In conclusione, il fine settimana a Bari si prospetta con temperature elevate e un aumento delle condizioni di umidità. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni meteorologiche per eventuali aggiornamenti riguardo alle precipitazioni previste per Sabato e Domenica.