Meteo Brescia, previsioni da Venerdì 23 a Domenica 25 Agosto

Venerdì, 23 Agosto 2024

Il tempo a Brescia per Venerdì sarà generalmente stabile e soleggiato per gran parte della giornata. La temperatura massima si attesterà sui 31.9°C intorno alle 15:00, mentre la minima sarà di 21.8°C alle prime ore del mattino. L’umidità oscillerà tra il 44% e il 85%. Il vento soffierà da est-nordest con una velocità media compresa tra 3 e 7 km/h. Non sono previste precipitazioni durante la giornata.

Sabato, 24 Agosto 2024

Anche per Sabato le condizioni meteo si manterranno stabili con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Le temperature varieranno tra i 23.5°C e i 31.2°C, e l’umidità si aggirerà tra il 42% e l’80%. Il vento sarà debole, con una direzione prevalente da est-nordest. Non sono previste precipitazioni significative per l’intera giornata.

Domenica, 25 Agosto 2024

Domenica il cielo sarà nuvoloso con possibili schiarite nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 23.3°C e i 31.7°C, mentre l’umidità si manterrà tra il 42% e il 69%. Il vento sarà moderato proveniente da nord-nordest con raffiche fino a 9 km/h. Nel pomeriggio sono previste deboli precipitazioni.

In conclusione, il weekend a Brescia si preannuncia con condizioni meteo generalmente stabili, caratterizzate da temperature elevate e cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Si consiglia di prestare attenzione al caldo e di prendere le dovute precauzioni, specialmente nelle ore più calde della giornata. Restate aggiornati sulle previsioni e godetevi le vostre attività all’aperto!