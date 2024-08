Meteo Bologna, previsioni da Sabato 24 a Lunedì 26 Agosto

Sabato, 24 Agosto 2024

La giornata di Sabato a Bologna si prospetta con il cielo sereno per la maggior parte del tempo, con temperature in lieve aumento nel corso della mattinata. Le temperature massime toccheranno i 33.8°C verso metà pomeriggio, mentre la minima notturna si attesterà sui 22°C. La giornata sarà caratterizzata da venti leggeri provenienti da direzioni variabili, con punte di 11 km/h nelle prime ore del pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 37-57% per la maggior parte della giornata, aumentando leggermente verso sera.

Domenica, 25 Agosto 2024

Domenica il cielo si presenterà inizialmente sereno, con temperature che si manterranno sui livelli della giornata precedente. Tuttavia, nel corso della mattinata è previsto un aumento della nuvolosità e nel primo pomeriggio si prevedono condizioni di copertura nuvolosa che potrebbero portare a precipitazioni. Le temperature massime raggiungeranno i 33.1°C prima dell’arrivo delle nuvole, mentre la minima notturna si attesterà sui 22.5°C. I venti saranno prevalentemente deboli, con una velocità massima di 9 km/h, provenienti da direzioni variabili. L’umidità oscillerà tra il 28% e il 70% nel corso della giornata.

Lunedì, 26 Agosto 2024

Lunedì la situazione meteorologica a Bologna subirà un cambiamento significativo, con un progressivo aumento della nuvolosità e l’arrivo di precipitazioni nel corso della giornata. Le temperature massime si manterranno intorno ai 30.6°C, ma si registrerà un aumento dell’umidità, che potrebbe raggiungere l’87% durante le precipitazioni. I venti, invece, aumenteranno di intensità, con raffiche fino a 14 km/h provenienti da direzione nord-ovest. La giornata si concluderà con temperature intorno ai 21.8°C e cielo coperto.

In sintesi, il weekend a Bologna sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili, con un sabato soleggiato, una domenica che potrebbe portare precipitazioni nel pomeriggio e un lunedì con piogge e cielo nuvoloso. Sono previste temperature elevate, con un progressivo aumento dell’umidità e dei venti nel corso dei tre giorni. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni e prepararsi di conseguenza per affrontare le diverse condizioni meteorologiche.