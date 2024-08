Meteo Campobasso, previsioni da Sabato 24 a Lunedì 26 Agosto

Sabato, 24 Agosto 2024

Le previsioni meteo per Sabato indicano un inizio della giornata con cielo sereno e temperature piacevoli. Durante la mattinata, il cielo si manterrà sereno con un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 29.9°C verso le 9:00 e i 32.3°C verso le 11:00. Nel primo pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa con temperature che si manterranno intorno ai 32.9°C. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo sarà coperto, con temperature in calo intorno ai 24.1°C e possibili precipitazioni leggere. Il vento soffierà principalmente da sud-ovest con intensità variabile tra 0 e 8 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 50% durante la giornata.

Domenica, 25 Agosto 2024

Domenica si preannuncia come una giornata di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la mattinata, il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature in aumento fino a 30.2°C verso le 10:00. Nel corso della giornata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con temperature che si manterranno intorno ai 31.5°C nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e sera, è prevista una maggior presenza di nubi sparse e temperature in calo intorno ai 20.1°C. Il vento soffierà principalmente da nord-est con intensità variabile tra 1 e 15 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 60% durante la giornata.

Lunedì, 26 Agosto 2024

Lunedì inizierà con cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la mattinata, il cielo sarà parzialmente coperto da nubi sparse, con temperature in aumento fino a 30.5°C verso le 10:00. Nel corso della giornata, è prevista un’ulteriore copertura nuvolosa con temperature che si manterranno intorno ai 31.2°C nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo sarà coperto con temperature in calo intorno ai 20.6°C e possibili precipitazioni. Il vento soffierà principalmente da sud-ovest con intensità variabile tra 2 e 12 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 80% durante la giornata.

Queste previsioni meteo offrono una panoramica dettagliata delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni e consentono di pianificare al meglio le attività all’aperto. È consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni, in quanto queste potrebbero subire variazioni. Ci auguriamo che questo articolo fornisca informazioni utili per affrontare al meglio le condizioni meteorologiche dei prossimi giorni.