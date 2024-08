Meteo Catanzaro, previsioni da Sabato 24 a Lunedì 26 Agosto

Sabato, 24 agosto 2024:

Il tempo a Catanzaro sabato sarà caratterizzato da nubi sparse nelle prime ore del giorno, con una leggera diminuzione delle nuvole verso le 3 del mattino. Successivamente, il cielo si presenterà sereno fino alle 7 del mattino, quando inizierà a coprirsi fino alle 13 con piogge previste. Nel pomeriggio le condizioni rimarranno coperte con cielo nuvoloso fino alle 20, per poi diradarsi e presentare un cielo sereno per il resto della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori superiori ai 30°C fino alle 18, quando inizieranno a diminuire gradualmente. L’umidità sarà più alta nelle prime ore del mattino, per poi diminuire costantemente durante il giorno. Il vento soffierà da ovest-nord-ovest con una velocità variabile tra i 9 e i 20 km/h.

Domenica, 25 agosto 2024:

Domenica il cielo si presenterà poco nuvoloso fino alle prime ore del mattino, quando si diraderà e diventerà sereno fino alle 7. Successivamente, si prevede un cielo nuvoloso fino alle 15, quando le condizioni meteo diventeranno coperte fino alle 18. Dopo le 18, si avrà un cielo poco nuvoloso fino a mezzanotte. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 30°C durante il giorno e caleranno lentamente nel tardo pomeriggio. L’umidità sarà moderata con valori intorno al 60-70%. Il vento soffierà da ovest-nord-ovest con una velocità che varierà tra i 17 e i 33 km/h.

Lunedì, 26 agosto 2024:

Lunedì il cielo sarà prevalentemente sereno per gran parte della giornata, con qualche nuvola sparsa nelle prime ore del mattino. Nel pomeriggio si prevede un cielo poco nuvoloso fino alle 18, quando si presenterà coperto fino a mezzanotte. Le temperature saranno elevate, con valori intorno ai 30-33°C durante il giorno e una diminuzione graduale nel tardo pomeriggio. L’umidità sarà moderata, con valori compresi tra il 50 e il 75%. Il vento soffierà da ovest-nord-ovest con una velocità variabile tra i 16 e i 27 km/h.