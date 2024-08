Meteo L’Aquila, previsioni da Sabato 24 a Lunedì 26 Agosto

Sabato, 24 Agosto 2024

Il tempo previsto per la giornata di Sabato a L’Aquila mostra una variazione significativa delle condizioni meteorologiche. La mattina inizierà con cielo sereno e temperature in aumento, raggiungendo i 28.2°C alle 9:00, accompagnate da una leggera brezza proveniente da sud-ovest. Nel corso della mattinata, sono previste nubi sparse verso le 11:00, con un aumento della velocità del vento da ovest-sud-ovest. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con temperature che si manterranno intorno ai 31.7°C, seguite da un aumento della velocità del vento, che raggiungerà i 15 km/h provenienti da ovest-sud-ovest. Verso sera, il cielo rimarrà coperto con temperature in diminuzione fino a raggiungere i 17.8°C a mezzanotte, con venti che si sposteranno verso nord. L’umidità si manterrà intorno al 90% durante la notte.

Domenica, 25 Agosto 2024

La giornata di Domenica sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili a L’Aquila. La mattinata inizierà con cielo sereno e temperature in aumento, raggiungendo i 28°C alle 9:00, accompagnate da una leggera brezza proveniente da sud-ovest. Nel corso della mattinata, le temperature saliranno fino a 30.1°C alle 10:00, mantenendo il cielo sereno. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà leggermente con la comparsa di nubi sparse, seguite da un aumento della velocità del vento proveniente da ovest-sud-ovest. Verso sera, il cielo si coprirà ulteriormente, con temperature che si manterranno intorno ai 17.5°C a mezzanotte, accompagnate da una leggera brezza proveniente da nord. L’umidità si manterrà intorno al 80% durante la notte.

Lunedì, 26 Agosto 2024

Lunedì vedrà un cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche a L’Aquila. La mattinata inizierà con cielo sereno e temperature in aumento, raggiungendo i 27.2°C alle 9:00, accompagnate da una leggera brezza proveniente da ovest-sud-ovest. Nel corso della mattinata, il cielo si coprirà progressivamente, con un aumento della velocità del vento da ovest-sud-ovest. Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto con temperature che si manterranno intorno ai 31.6°C, seguite da un aumento della velocità del vento, che raggiungerà i 13 km/h provenienti da nord-ovest. Verso sera, il cielo rimarrà coperto con temperature in diminuzione fino a raggiungere i 18.3°C a mezzanotte, con venti che si sposteranno verso nord-est. L’umidità si manterrà intorno all’80% durante la notte.