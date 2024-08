Meteo Messina, previsioni da Sabato 24 a Lunedì 26 Agosto

Sabato, 24 Agosto 2024

Le previsioni meteo per Messina per Sabato indicano un inizio di giornata con cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 27°C. Durante la mattina, il cielo si coprirà e la temperatura aumenterà leggermente, raggiungendo i 31.6°C. Nel pomeriggio si prevede un cielo nuvoloso con temperature intorno ai 32.6°C. Nel tardo pomeriggio e sera il cielo rimarrà coperto con temperature in calo, attorno ai 27.3°C. L’umidità oscillerà tra il 56% e l’88%, mentre la velocità media del vento sarà compresa tra 9 e 14 km/h proveniente da direzioni variabili.

Domenica, 25 Agosto 2024

Domenica si prevede un cielo prevalentemente sereno durante la mattina con temperature iniziali intorno ai 26.7°C. Nel corso della mattinata e fino al pomeriggio il cielo sarà poco nuvoloso e le temperature raggiungeranno i 32°C. Nel primo pomeriggio le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con cielo sereno e temperature attorno ai 32.5°C. Nel tardo pomeriggio e sera il cielo sarà nuvoloso con temperature in calo, intorno ai 26.4°C. L’umidità si manterrà tra il 56% e il 82%, mentre la velocità del vento sarà compresa tra 14 e 19 km/h proveniente da direzioni variabili.

Lunedì, 26 Agosto 2024

Lunedì si prevedono condizioni meteorologiche stabili con un cielo prevalentemente sereno durante la notte e la mattina con temperature intorno ai 26°C. Nel corso della mattinata e fino al pomeriggio il cielo sarà poco nuvoloso e le temperature raggiungeranno i 31.8°C. Nel primo pomeriggio le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con cielo poco nuvoloso e temperature attorno ai 31.8°C. Nel tardo pomeriggio e sera il cielo sarà nuvoloso con temperature in calo, intorno ai 26°C. L’umidità si manterrà tra il 59% e l’80%, mentre la velocità del vento sarà compresa tra 14 e 16 km/h proveniente da direzioni variabili.

In conclusione, il fine settimana a Messina si prospetta con temperature elevate e condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con cielo variabile tra poco nuvoloso e coperto. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni delle temperature e prepararsi ad una leggera umidità. Si raccomanda di seguire costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini.