Nuova eruzione vulcanica in Islanda: le immagini spettacolari del “lago di lava” [VIDEO]

Nella notte, una nuova eruzione vulcanica è avvenuta nella penisola sud-occidentale di Reykjanes, in Islanda, non lontano dalla capitale Reykjavik. Si tratta della sesta eruzione a partire dal mese di dicembre, che conferma un periodo di intensa attività vulcanica che sta caratterizzando questa regione dell’isola.

L’eruzione è iniziata ieri sera, poco dopo le 21 ora locale. Nel giro di un’ora, una fessura lunga oltre 3 chilometri si è aperta lungo il cratere Sundhnúkur, creando un nuovo flusso di lava. Le autorità islandesi hanno immediatamente chiuso le strade circostanti per garantire la sicurezza della popolazione, anche se, al momento, la lava non si sta dirigendo verso la vicina città di Grindavik. Questa località era già stata in gran parte evacuata a dicembre, quando il vulcano aveva ripreso vita dopo un lungo periodo di inattività di 800 anni.

Nonostante ciò, alcune persone che erano tornate nelle loro case dopo la precedente eruzione sono state costrette ad abbandonarle nuovamente. Anche il famoso centro termale geotermico ‘Blue Lagoon’, una delle maggiori attrazioni turistiche dell’Islanda, è stato evacuato per precauzione.

Le eruzioni nella penisola di Reykjanes sono caratterizzate come “eruzioni di fessura”. Questo tipo di eruzione è generalmente meno pericoloso per il traffico aereo rispetto a quelle esplosive, poiché tende a non causare grandi esplosioni verticali e una significativa dispersione di cenere vulcanica nella stratosfera. Tuttavia, il fenomeno non è meno impressionante: le immagini notturne dei flussi di lava che scorrono dal vulcano a Sundhnúkur, a nord di Grindavik, hanno affascinato molti osservatori e appassionati per la loro bellezza mozzafiato.

Gli scienziati continuano a monitorare attentamente l’attività vulcanica nella regione per prevedere eventuali ulteriori sviluppi e garantire la sicurezza delle persone.

Ecco due video che mostrano l’eruzione, uno dei quali girato a bordo di un aereo durante il decollo: