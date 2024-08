Previsioni meteo: Anticiclone più debole da Lunedì, arrivano TEMPORALI anche intensi

Un rinforzo dell’alta pressione sub-tropicale sta determinando una nuova fase di stabilità atmosferica, con temperature in crescita che raggiungeranno nuovamente picchi particolarmente elevati in questo weekend. Le previsioni indicano punte di 35-36 gradi nelle zone interne della penisola tra sabato e domenica, con un sole quasi incontrastato che dominerà la scena per l’intero fine settimana, se si esclude la possibilità di isolati temporali di calore sulle Alpi e qualche nube di passaggio all’estremo Sud Domenica.

Anticiclone più debole la prossima settimana, torna instabilità temporalesca

Tuttavia, all’inizio della prossima settimana si conferma un cambiamento delle condizioni meteo. L’anticiclone sub-tropicale andrà incontro a un parziale indebolimento che minerà la stabilità atmosferica, aprendo la strada a una nuova fase meteorologica caratterizzata da una spiccata variabilità. Già da lunedì 26, infatti, il passaggio di aria più fresca in quota di origine atlantica sulle regioni settentrionali potrà produrre un peggioramento delle condizioni atmosferiche, con piogge e fenomeni temporaleschi anche di forte intensità. Atteso anche un lieve calo termico.

I temporali dovrebbero colpire inizialmente le zone alpine e prealpine, per poi estendersi a macchia di leopardo anche alla Pianura Padana soprattutto dal pomeriggio-sera di lunedì e nella notte successiva. Al centro-sud, invece, si manterrà la salda influenza dell’anticiclone sub-tropicale africano, con stabilità e clima molto caldo. Tuttavia, è previsto un aumento delle nubi e addensamenti a tratti compatti nel corso della giornata, segnali di un cambiamento in arrivo anche qui.

Nei giorni seguenti, precisamente tra il 27 e il 28 agosto, si dovrebbe formare una circolazione debolmente depressionaria in quota a ridosso del centro-sud, con una collocazione del minimo di bassa pressione ancora da definire precisamente. Secondo gli ultimi aggiornamenti, questa dinamica potrebbe portare condizioni di instabilità a carattere soprattutto convettivo, quindi con temporali in formazione tra tarda mattinata e pomeriggio, destinati a colpire soprattutto gli Appennini e le aree interne del centro-sud. Non si esclude qualche sconfinamento lungo le coste, specie del sud.

Anche le Alpi potrebbero essere interessate da qualche fenomeno temporalesco, mentre la Pianura Padana dovrebbe rimanere più stabile e soleggiata. Il contesto termico sarà ancora caldo, ma con temperature probabilmente di qualche grado in meno rispetto al weekend.

Invitiamo a seguire gli aggiornamenti nei prossimi giorni per capire meglio dove avrà più effetto questa instabilità.