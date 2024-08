Meteo Aosta, previsioni da Domenica 25 a Martedì 27 Agosto

Domenica, 25 Agosto 2024:

Domani ad Aosta il tempo si presenterà variabile. Durante la notte si avranno nubi sparse con temperature intorno ai 18°C e umidità al 84%. Al mattino, il cielo si presenterà coperto con leggere precipitazioni, temperature che raggiungeranno i 22°C e un’umidità del 75%. Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno, il cielo si libererà dalle nuvole e potremo godere di sereno con temperature in aumento fino a 29°C e un’umidità del 37%. Al tramonto, il cielo si coprirà nuovamente con nubi sparse e temperature che scenderanno a 27°C. La serata si concluderà con cielo coperto e temperature di 19°C.

Per quanto riguarda il vento, soffierà prevalentemente da ovest-nordovest con velocità variabili tra 2 e 13 km/h. Le condizioni di umidità si manterranno intorno al 39-90% durante la giornata.

Lunedì, 26 Agosto 2024:

Lunedì ad Aosta si prevede una giornata di sereno. Durante la notte e le prime ore del mattino avremo cielo sereno con temperature intorno ai 16-22°C e un’umidità tra il 58% e il 80%. Durante la giornata, il tempo si manterrà stabile con poche nuvole e temperature in aumento fino a 27°C. Al tramonto, il cielo si coprirà leggermente con 22°C. La serata si concluderà con cielo poco nuvoloso e temperature di 18°C.

Il vento soffierà principalmente da ovest-nordovest al mattino e da sud-est nel pomeriggio con velocità variabili tra 0 e 8 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 44-75% durante la giornata.

Martedì, 27 Agosto 2024:

Martedì ad Aosta il tempo sarà prevalentemente sereno. Durante la notte e le prime ore del mattino avremo nubi sparse con temperature intorno ai 17-19°C e un’umidità tra il 61% e il 77%. Durante la giornata, il cielo si presenterà sereno con temperature in aumento fino a 27°C e un’umidità del 45%. Al tramonto, il cielo si manterrà sereno con 25°C. La serata si concluderà con cielo poco nuvoloso e temperature di 18°C.

Il vento soffierà principalmente da est-sud-est con velocità variabili tra 1 e 11 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 45-77% durante la giornata.

Con queste previsioni meteo, è consigliabile prepararsi per una variazione delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni ad Aosta, con la possibilità di piogge leggere domani seguite da una tregua con cielo sereno e temperature in aumento. Lunedì e martedì saranno caratterizzati da tempo stabile e sereno. Restate aggiornati sulle previsioni per organizzare al meglio le vostre attività all’aperto.