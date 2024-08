Meteo Bologna, previsioni da Domenica 25 a Martedì 27 Agosto

Domenica, 25 agosto 2024

Per Domenica, il tempo si presenterà stabile e piacevole a Bologna. La giornata inizierà con cieli sereni e temperature intorno ai 25 gradi Celsius. Nel corso della mattinata, il cielo resterà poco nuvoloso con una leggera brezza proveniente da nord-ovest. Le temperature saliranno gradualmente fino a toccare i 33-34 gradi Celsius nelle ore centrali del giorno. Nel primo pomeriggio, ci si potrebbe aspettare un aumento della copertura nuvolosa, accompagnata da un lieve calo delle temperature. Verso sera, il cielo si libererà nuovamente, lasciando spazio a sereno con temperature intorno ai 30 gradi Celsius. L’umidità oscillera tra il 28% e il 57%, mentre il vento soffierà da sud-sud-ovest con una velocità media di 4-9 km/h.

Lunedì, 26 agosto 2024

Lunedì, il tempo a Bologna sarà caratterizzato da una giornata prevalentemente nuvolosa. Il cielo si presenterà coperto quasi per l’intera giornata, con temperature che si manterranno tra i 23 e i 31 gradi Celsius. L’umidità sarà compresa tra il 49% e l’80%, mentre il vento soffierà principalmente da direzione ovest con intensità variabile tra i 3 e i 10 km/h. Nel corso della giornata, la presenza di nuvole sarà costante, con brevi periodi di nubi sparse nel primo pomeriggio. Nel complesso, ci si aspetta una giornata con condizioni meteorologiche stabili ma con cielo coperto per la maggior parte del tempo.

Martedì, 27 agosto 2024

Per Martedì, il cielo sopra Bologna sarà nuvoloso con annuvolamenti compatti per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno tra i 22 e i 29 gradi Celsius, con un’umidità che oscillerà tra il 54% e l’87%. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità variabile tra i 1 e i 13 km/h. Nel corso della mattinata, è prevista una copertura nuvolosa consistente, seguita da una leggera diminuzione delle nubi sparse nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si presenterà nuvoloso con temperature intorno ai 28 gradi Celsius. In generale, ci si aspetta una giornata con condizioni meteorologiche stabili ma con cielo coperto per la maggior parte del tempo.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Bologna indicano una variazione delle condizioni meteorologiche, con una combinazione di cielo sereno, nuvolosità e temperature piacevoli. È consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteorologici per essere preparati a qualsiasi cambiamento repentino nelle condizioni atmosferiche.