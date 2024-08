Meteo Brescia, previsioni da Domenica 25 a Martedì 27 Agosto

Domenica, 25 Agosto 2024

Domenica sarà caratterizzata da un’alternanza di condizioni meteorologiche. Durante le prime ore del giorno avremo cielo poco nuvoloso con temperature intorno ai 24 gradi e umidità al 74%. Nel corso della mattinata, il cielo si coprirà progressivamente fino a diventare completamente nuvoloso con possibilità di precipitazioni. Le temperature saliranno fino a 31 gradi con un’umidità che si manterrà intorno al 47%. Nel pomeriggio, nonostante il cielo coperto, potrebbero aprirsi delle schiarite con temperature attorno ai 30 gradi. Il vento soffierà prevalentemente da ovest-sudovest con una velocità media di 14 km/h. Verso sera, la copertura nuvolosa sarà ancora presente con una diminuzione delle temperature fino a 23 gradi e un aumento dell’umidità. Durante la notte, il cielo si manterrà coperto con temperature stabili attorno ai 23 gradi e un’umidità intorno al 77%.

Lunedì, 26 Agosto 2024

Lunedì si prevede un andamento meteorologico instabile. Durante le prime ore del mattino, il cielo sarà coperto con possibilità di precipitazioni e temporali. Le temperature si manterranno intorno ai 24 gradi con un’umidità del 74%. Nel corso della mattinata, le condizioni meteorologiche non miglioreranno, con cielo nuvoloso e possibilità di piogge, mantenendo le temperature stabili. Nel pomeriggio, le precipitazioni potrebbero intensificarsi, con temperature attorno ai 28 gradi e un’umidità del 53%. Il vento soffierà principalmente da ovest con velocità variabile. Verso sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature in calo fino a 22 gradi e un’umidità che aumenterà leggermente. Durante la notte, la situazione meteorologica non migliorerà, con precipitazioni e temperature stabili attorno ai 22-23 gradi e un’umidità che si manterrà elevata.

Martedì, 27 Agosto 2024

Martedì sarà caratterizzato da un cielo nuvoloso con possibilità di piogge. Durante le prime ore del mattino, le precipitazioni saranno presenti con temperature intorno ai 21 gradi e un’umidità al 70%. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà coperto con temperature in aumento fino a 26 gradi e un’umidità al 58%. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature intorno ai 28 gradi e un’umidità intorno al 51-52%. Il vento soffierà principalmente da sud-sudest con velocità variabile. Verso sera, il cielo si libererà parzialmente dalle nuvole, con una diminuzione delle temperature fino a 25 gradi e un’umidità che si manterrà intorno al 63%. Durante la notte, il cielo si manterrà parzialmente coperto con temperature in diminuzione fino a 22 gradi e un’umidità che si manterrà stabile.

Con queste previsioni dettagliate, è consigliabile monitorare costantemente l’evoluzione delle condizioni meteorologiche nei prossimi giorni per adattare al meglio le proprie attività e pianificazioni. Buon inizio settimana a tutti!