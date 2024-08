Meteo Campobasso, previsioni da Domenica 25 a Martedì 27 Agosto

Domenica, 25 Agosto 2024

La giornata di domenica si prospetta all’insegna del sereno per gran parte del giorno. Tuttavia, nel pomeriggio e in serata potrebbero verificarsi nubi sparse con lievi precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra i 20.6 °C e i 32.4 °C, con un picco massimo previsto per le ore centrali del giorno. L’umidità si manterrà intorno al 34-75%, mentre i venti soffieranno con intensità variabile tra i 1 e i 16 km/h, prevalentemente da direzione Nord-Nordest.

Lunedì, 26 Agosto 2024

La giornata di lunedì sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con possibili schiarite nel corso della mattinata. Le temperature si attesteranno tra i 18.8 °C e i 32 °C, con un leggero calo rispetto alla giornata precedente. L’umidità sarà in crescita, raggiungendo il 56% nelle prime ore del giorno. I venti soffieranno con intensità tra 3 e 19 km/h, prevalentemente da direzione Nord-Nordest.

Martedì, 27 Agosto 2024

Le previsioni per martedì indicano un netto peggioramento delle condizioni meteorologiche, con una giornata prevalentemente coperta e precipitazioni intermittenti. Le temperature si manterranno più contenute, oscillando tra i 18.6 °C e i 27.7 °C. L’umidità sarà elevata, toccando il picco del 92% nelle ore notturne. I venti soffieranno con intensità tra 0 e 13 km/h, prevalendo da direzione Nord-Nordest.