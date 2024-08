Meteo Firenze, previsioni da Domenica 25 a Martedì 27 Agosto

Domenica 25 agosto 2024

Il tempo a Firenze domenica sarà prevalentemente sereno, con temperature in aumento durante la mattinata e il primo pomeriggio. Non sono previste precipitazioni e l’umidità sarà moderata. Il vento soffierà debolmente da est e sud-est nelle prime ore del mattino, per poi ruotare a ovest e nord-ovest nel corso della giornata.

Lunedì 26 agosto 2024

Lunedì il cielo sarà coperto per gran parte della giornata, con un aumento dell’umidità e una leggera diminuzione delle temperature rispetto alla giornata precedente. Nel corso della mattinata sono attese nubi sparse, mentre dal primo pomeriggio in poi il cielo sarà prevalentemente coperto. Nel tardo pomeriggio e in serata è previsto un aumento della velocità del vento da nord e nord-est, con possibili raffiche più intense.

Martedì 27 agosto 2024

Il tempo martedì subirà un ulteriore cambiamento, con un aumento delle nubi e una diminuzione delle temperature massime. La giornata inizierà con nubi sparse, ma a partire dalla metà della mattinata sono previste precipitazioni, che si protrarranno per gran parte del pomeriggio. Il vento soffierà da nord-est con intensità variabile, aumentando in concomitanza con le precipitazioni. L’umidità sarà significativa, contribuendo a rendere la giornata particolarmente umida e fresca.

Queste previsioni meteo offrono un quadro dettagliato delle condizioni atmosferiche che caratterizzeranno i prossimi giorni a Firenze. È importante tenere conto di tali informazioni per pianificare al meglio le attività all’aperto e per adattare la propria abbigliamento alle condizioni climatiche in evoluzione.

Ricordate sempre di consultare le previsioni meteo aggiornate prima di organizzare le vostre attività all’aperto, in modo da essere preparati a qualsiasi cambiamento improvviso delle condizioni atmosferiche.