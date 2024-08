Meteo Ancona, previsioni da Lunedì 26 a Mercoledì 28 Agosto

Previsioni Meteo Ancona per Lunedì, 26 Agosto 2024

Per Lunedì ad Ancona si prevede un inizio di giornata con copertura nuvolosa che si manterrà costante fino al pomeriggio, quando le nuvole inizieranno a diradarsi per lasciare spazio ad un cielo parzialmente nuvoloso. La temperatura massima raggiungerà i 30 gradi Celsius verso mezzogiorno, mentre la minima sarà di 24.4 gradi Celsius durante la notte. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità media tra i 7 e i 17 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 60-70% per gran parte della giornata.

Previsioni Meteo Ancona per Martedì, 27 Agosto 2024

Martedì il cielo ad Ancona sarà principalmente coperto durante la prima metà della giornata, con un’umidità che raggiungerà picchi del 88% nelle prime ore del mattino. Nel pomeriggio le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a un cielo parzialmente nuvoloso con temperature che oscilleranno tra i 24.4 e i 27.4 gradi Celsius. Il vento soffierà principalmente da nord-nordovest con una velocità media tra i 9 e i 17 km/h.

Previsioni Meteo Ancona per Mercoledì, 28 Agosto 2024

Mercoledì ad Ancona il cielo sarà prevalentemente coperto fino al pomeriggio, quando le nuvole si diraderanno per lasciare spazio a un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature oscilleranno tra i 24.4 e i 27.8 gradi Celsius, mentre il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità media tra i 6 e i 20 km/h. L’umidità sarà intorno al 72-88% durante la prima metà della giornata, per poi ridursi gradualmente nel pomeriggio e nella serata.

Queste previsioni meteo sono soggette a variazioni, quindi è consigliabile tenersi informati tramite fonti ufficiali e aggiornamenti giornalieri. È sempre importante essere preparati per qualsiasi condizione meteorologica, quindi assicurati di avere abbigliamento adeguato e di prestare attenzione ai cambiamenti nelle previsioni del tempo.