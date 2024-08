Meteo Aosta, previsioni da Lunedì 26 a Mercoledì 28 Agosto

Meteo Aosta prossimi giorni 26 Agosto, 27 Agosto, 28 Agosto:

Prendendo in considerazione le previsioni meteo per Aosta nei prossimi giorni, si prospetta un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Lunedì, 26 Agosto 2024:

Durante la mattina e il pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature in aumento fino a raggiungere i 28.8 °C alle ore 13:00. Nel primo pomeriggio è prevista la presenza di nubi sparse, seguite da un parziale aumento dell’umidità. Tuttavia, a partire dalle 18:00, si prevede l’arrivo di precipitazioni sotto forma di pioggia, accompagnate da un leggero vento proveniente da ovest. Le temperature si attesteranno intorno ai 20.4 °C nelle ore serali, con un’umidità del 68% e un vento proveniente da direzione ovest.

Martedì, 27 Agosto 2024:

La giornata inizierà con un cielo coperto nelle prime ore del mattino, seguito da un aumento delle nubi sparse. Durante la mattinata, il cielo si aprirà gradualmente, portando a condizioni di sereno con temperature che raggiungeranno i 26.2 °C alle ore 13:00. Nel corso del pomeriggio, le condizioni atmosferiche rimarranno stabili, con temperature che si manterranno intorno ai 25.5 °C e venti leggeri provenienti da est-sudest. La serata si concluderà con un cielo sereno e temperature intorno ai 17.8 °C.

Mercoledì, 28 Agosto 2024:

La giornata inizierà con la presenza di nubi sparse, seguite da un cielo parzialmente nuvoloso durante le prime ore del mattino. Nel corso della giornata, il cielo si manterrà poco nuvoloso, con temperature che raggiungeranno i 27.0 °C alle ore 14:00. Nel pomeriggio, le condizioni atmosferiche rimarranno stabili, con temperature intorno ai 25.7 °C e venti leggeri provenienti da est-sudest. La serata si concluderà con un cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 18.7 °C.

In conclusione, le previsioni meteo per Aosta indicano un inizio settimana caratterizzato da variazioni delle condizioni atmosferiche, con la presenza di precipitazioni nel corso della giornata di lunedì, seguite da un miglioramento delle condizioni meteorologiche nei giorni successivi.