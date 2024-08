Meteo Brescia, previsioni da Lunedì 26 a Mercoledì 28 Agosto

Meteo Brescia prossimi giorni 26 Agosto, 27 Agosto, 28 Agosto: alternanza di piogge, nubi e serenità

Il meteo a Brescia nei prossimi giorni sarà caratterizzato da una variazione delle condizioni atmosferiche, con piogge, nubi e momenti di serenità. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Lunedì 26 Agosto 2024

Durante la notte il cielo sarà coperto con temperature intorno ai 24 gradi e un’umidità del 69%. La pioggia inizierà intorno alle 5 del mattino con una leggera brezza proveniente da nord-nordovest. Nel corso della mattinata, le nubi sparse lasceranno spazio ad un cielo coperto con temperature che raggiungeranno i 31 gradi. Nel pomeriggio sono previste piogge e qualche schiarita, mentre la sera si presenterà nuovamente coperta con piogge e temperature attorno ai 26 gradi. Il vento sarà moderato proveniente da direzioni variabili.

Martedì 27 Agosto 2024

La giornata inizierà con piogge e nebbie, con temperature intorno ai 20 gradi e un’umidità elevata. Nel corso della mattinata il cielo resterà coperto con piogge intermittenti e temperature in lieve aumento fino a raggiungere i 26 gradi nel primo pomeriggio. Le condizioni rimarranno stabili nel corso del pomeriggio e della sera con cielo coperto e temperature intorno ai 26-27 gradi. Il vento sarà moderato proveniente da diverse direzioni, con prevalenza da ovest.

Mercoledì 28 Agosto 2024

La giornata inizierà con nubi sparse e temperature attorno ai 21 gradi. Durante la mattinata e il pomeriggio il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature in aumento fino a 30 gradi. Nel tardo pomeriggio e sera sono previste nubi sparse e sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 25 gradi. Il vento sarà debole proveniente da diverse direzioni con prevalenza da sud-ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Brescia indicano un’alternanza di piogge, nubi e momenti di serenità, con temperature che varieranno dai 20 ai 31 gradi. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione.