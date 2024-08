Meteo Cagliari, previsioni da Lunedì 26 a Mercoledì 28 Agosto

Meteo Cagliari prossimi giorni 26 Agosto, 27 Agosto, 28 Agosto: giornate variabili con tendenza al bel tempo

Questa settimana il meteo a Cagliari si preannuncia variabile, con prevalenza di cielo sereno e nubi sparse, temperature in aumento e venti moderati. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi tre giorni.

Lunedì, 26 Agosto

La giornata inizierà con cielo coperto, ma senza precipitazioni significative. Le temperature saranno comprese tra i 22°C e i 36°C. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità media di 3-13 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 65-93%. Nel pomeriggio e in serata, il cielo si schiarirà, regalando una splendida giornata serena.

Martedì, 27 Agosto

La mattinata sarà caratterizzata da nubi sparse e poco nuvoloso, con temperature che oscilleranno tra i 21°C e i 33°C. Il vento sarà moderato proveniente da nord-ovest con velocità di 8-20 km/h. Nel corso della giornata, il cielo si libererà dalle nubi, regalando un’atmosfera serena e piacevole. L’umidità si manterrà tra il 49% e l’80% durante la giornata.

Mercoledì, 28 Agosto

La giornata inizierà con cielo sereno e nubi sparse, temperature comprese tra i 20°C e i 28°C e venti da nord-ovest con velocità di 2-16 km/h. Nel corso della giornata, il cielo si coprirà progressivamente, portando a una giornata nuvolosa con temperature in diminuzione (20°C-28°C). L’umidità sarà tra il 58% e il 93% durante la giornata.

In conclusione, la settimana a Cagliari si caratterizzerà per una prevalenza di bel tempo, con temperature in aumento e venti moderati. È consigliabile tenere d’occhio l’evolversi delle condizioni meteo, ma al momento sembra che si possa godere di giornate piacevoli e soleggiate.