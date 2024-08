Meteo Catanzaro, previsioni da Lunedì 26 a Mercoledì 28 Agosto

Meteo Catanzaro prossimi giorni 26 Agosto, 27 Agosto, 28 Agosto: variazioni del tempo in arrivo

Le previsioni meteo per Catanzaro mostrano variazioni significative nei prossimi giorni. Lunedì 26 Agosto si prevede una giornata caratterizzata da nubi sparse al mattino, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 32 gradi Celsius. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità media di 25 km/h.

Variazioni climatiche per Martedì 27 Agosto

Martedì 27 Agosto avremo un cielo prevalentemente sereno nelle prime ore del giorno, con una leggera copertura nuvolosa in aumento nel corso della mattinata. Nel pomeriggio è prevista la comparsa di nubi più dense, accompagnate da un leggero calo delle temperature e da venti moderati che soffieranno da sudest. La serata sarà caratterizzata da un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di precipitazioni nelle ore notturne. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 32 gradi Celsius, mentre l’umidità sarà variabile durante la giornata.

Previsioni per Mercoledì 28 Agosto

Mercoledì 28 Agosto si prevede un cielo coperto per gran parte della giornata, con temperature in lieve calo rispetto ai giorni precedenti. La presenza di nubi sparse caratterizzerà la mattinata, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Nel pomeriggio sono attese precipitazioni, accompagnate da un aumento dell’umidità. Il vento soffierà da sudest con una velocità moderata, mentre le temperature massime si manterranno intorno ai 30 gradi Celsius. La serata sarà caratterizzata da una graduale schiarita del cielo, con venti che si sposteranno verso ovest-nordovest e temperature in diminuzione.