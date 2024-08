Meteo Genova, previsioni da Lunedì 26 a Mercoledì 28 Agosto

Meteo Genova prossimi giorni 26 Agosto, 27 Agosto, 28 Agosto: piogge e sereno alternati

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Genova mostrano un’alternanza di condizioni meteorologiche, con piogge e sereno che si susseguiranno. Per Lunedì 26 Agosto, il mattino sarà caratterizzato da un cielo poco nuvoloso con temperature in aumento fino a raggiungere i 28 gradi a mezzogiorno. Nel pomeriggio, la nuvolosità aumenterà progressivamente, portando a condizioni coperte con una temperatura massima di 29.7 gradi. La sera vedrà un cielo nuvoloso con la possibilità di piogge leggere, accompagnate da un vento moderato proveniente da diverse direzioni. L’umidità sarà in media del 60% e la velocità del vento si manterrà tra i 7 e i 9 km/h.

Martedì 27 Agosto, il cielo sarà prevalentemente coperto con piogge leggere durante la notte. La temperatura si manterrà intorno ai 23-24 gradi durante le prime ore del giorno, con un’umidità che oscillerà tra il 61% e il 79%. Nel corso della giornata, la nuvolosità rimarrà costante con una leggera diminuzione dell’umidità e una temperatura massima di 27.1 gradi. Il vento soffierà da nord con una velocità compresa tra 15 e 32 km/h.

Mercoledì 28 Agosto, il tempo si presenterà decisamente più stabile, con cielo sereno e poche nuvole. Le temperature saranno in aumento, con valori che raggiungeranno i 31.2 gradi nel primo pomeriggio. L’umidità diminuirà costantemente fino al 46% e il vento sarà moderato con una direzione prevalente da nord. Nel complesso, la giornata sarà caratterizzata da condizioni meteo ideali per attività all’aperto e temperature estive.