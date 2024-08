Meteo Milano, previsioni da Lunedì 26 a Mercoledì 28 Agosto

Meteo Milano prossimi giorni 26 Agosto, 27 Agosto, 28 Agosto: previsioni dettagliate

Le previsioni meteo per Milano indicano un inizio settimana caratterizzato da condizioni meteorologiche mutevoli, con piogge e temporali che influenzeranno il clima nella città. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascun giorno.

Lunedì, 26 Agosto 2024

La giornata inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 23 gradi Celsius, accompagnate da un’umidità del 75%. Verso le prime ore del mattino, si prevede l’arrivo di precipitazioni, con piogge che potrebbero intensificarsi nel corso della mattinata. Le temperature si alzeranno gradualmente, raggiungendo il picco di 31.1 gradi Celsius verso le 15:00, quando il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio, il vento soffierà con intensità variabile, con direzione prevalente verso est-nordest. La serata sarà caratterizzata da un cielo nuvoloso, con temperature che si manterranno intorno ai 26 gradi Celsius.

Martedì, 27 Agosto 2024

La giornata sarà contraddistinta da condizioni meteorologiche instabili, con piogge e temporali che influenzeranno il clima a Milano. Le prime ore della giornata vedranno temperature intorno ai 20 gradi Celsius e un’umidità che potrebbe superare l’80%. Durante la mattinata, sono attese precipitazioni abbondanti e temporali, con venti provenienti principalmente da ovest-nordovest. Nel corso della giornata, il cielo si presenterà coperto, con temperature che raggiungeranno i 26.8 gradi Celsius. Nel tardo pomeriggio e in serata, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con cielo nuvoloso e temperature intorno ai 21 gradi Celsius.

Mercoledì, 28 Agosto 2024

La giornata si aprirà con un cielo coperto e temperature intorno ai 20 gradi Celsius, con un’umidità che si manterrà intorno all’83%. Nel corso della mattinata, è previsto un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, con una diminuzione delle nuvole e un aumento delle temperature che raggiungeranno i 28.1 gradi Celsius. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con temperature che si manterranno intorno ai 30 gradi Celsius. La sera si concluderà con un cielo sereno e temperature intorno ai 22 gradi Celsius.

In conclusione, le previsioni meteo per Milano indicano un inizio settimana instabile, con piogge e temporali che caratterizzeranno la giornata di martedì. Tuttavia, a partire da mercoledì, è atteso un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un graduale ritorno al sereno. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto e adattarsi alle condizioni climatiche mutevoli.