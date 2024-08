Meteo Padova, previsioni da Lunedì 26 a Mercoledì 28 Agosto

Previsioni Meteo Padova:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Padova indicano condizioni variabili e in parte instabili. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Lunedì, 26 Agosto 2024:

Durante la mattina e parte del pomeriggio ci sarà copertura nuvolosa con umidità che oscilla tra il 56% e il 73%. Le temperature aumenteranno gradualmente fino a raggiungere il picco di 31.8°C intorno alle ore 14:00. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa diminuirà e si trasformerà in un cielo poco nuvoloso con temperature che si manterranno intorno ai 30°C. Nel tardo pomeriggio e sera, nuvole sparse e un leggero aumento dell’umidità sono previsti. Il vento soffierà tra i 4 e i 13 km/h provenendo prevalentemente da est.

Martedì, 27 Agosto 2024:

La giornata inizierà con nuvole sparse e temperature intorno ai 23-24°C. Nel corso della mattinata la copertura nuvolosa aumenterà, con un’umidità che diminuirà gradualmente fino al 43% intorno alle ore 15:00, quando è previsto un cielo sereno. Nel tardo pomeriggio e sera, le nuvole sparse tenderanno a diminuire, lasciando spazio a un cielo poco nuvoloso. Il vento proveniente da est sarà moderato, con velocità tra i 2 e i 15 km/h.

Mercoledì, 28 Agosto 2024:

La giornata si aprirà con un cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 22-23°C. Durante la mattinata e parte del pomeriggio il cielo sarà sereno, con un leggero aumento dell’umidità nel tardo pomeriggio. Nel corso della giornata, il vento sarà prevalentemente da est-nordest con velocità comprese tra 3 e 8 km/h. Nel tardo pomeriggio e sera, è previsto un aumento delle nuvole sparse con una leggera diminuzione delle temperature.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Padova mostrano un mix di condizioni atmosferiche, con temperature gradevoli e variazioni nella copertura nuvolosa. È consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per prepararsi di conseguenza.