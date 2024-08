Meteo Roma, previsioni da Lunedì 26 a Mercoledì 28 Agosto

Meteo Roma prossimi giorni 26 Agosto, 27 Agosto, 28 Agosto: previsioni dettagliate

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Roma indicano variazioni significative delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio il meteo per Lunedì, 26 Agosto, Martedì, 27 Agosto e Mercoledì, 28 Agosto.

Meteo Lunedì, 26 Agosto 2024

Lunedì a Roma prevede un inizio di giornata con cielo poco nuvoloso, con un’umidità che si attesta intorno al 86%. Nel corso della mattinata, il cielo si coprirà gradualmente, portando ad un aumento dell’umidità e temperature in crescita fino a raggiungere i 34.1°C intorno alle ore 14:00. Il vento soffierà da nord-nord-est con una velocità che oscilla tra 3 e 12 km/h. La giornata si concluderà con una diminuzione delle temperature e del vento, ma con un cielo ancora coperto.

Meteo Martedì, 27 Agosto 2024

Martedì a Roma inizierà con nubi sparse e umidità intorno all’80%. Durante la mattinata il cielo si manterrà parzialmente nuvoloso, ma in seguito si prevede l’arrivo di precipitazioni, con piogge attese intorno alle ore 12:00. Le temperature massime si attesteranno sui 33.2°C e il vento soffierà da sud-est con una velocità fino a 10 km/h. Nel pomeriggio il cielo si manterrà coperto, con un graduale calo delle temperature e un aumento dell’umidità.

Meteo Mercoledì, 28 Agosto 2024

Mercoledì a Roma si prospetta una giornata caratterizzata da sereno e temperature in crescita fino a toccare i 34°C. L’umidità si manterrà intorno al 76% con una leggera presenza di nubi sparse. Durante la giornata, il vento soffierà da nord-nord-est con una velocità che oscillerà tra 2 e 9 km/h. Nel pomeriggio è prevista un’accentuata variazione delle condizioni con l’arrivo di precipitazioni, seguite da una copertura nuvolosa che si manterrà fino a sera.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Roma indicano un’iniziale variabilità delle condizioni atmosferiche con un calo delle temperature e l’arrivo di precipitazioni. È consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti delle condizioni meteo.