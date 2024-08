Meteo Trento, previsioni da Lunedì 26 a Mercoledì 28 Agosto

Meteo per Lunedì, 26 Agosto 2024

La giornata di Lunedì a Trento sarà caratterizzata da cielo coperto con un leggero aumento delle temperature fino a metà mattina. Nel primo pomeriggio sono previste nubi sparse e un cielo poco nuvoloso. Tuttavia, nel tardo pomeriggio è prevista l’arrivo di un temporale che potrebbe portare a un calo repentino delle temperature. La serata sarà nuovamente caratterizzata da cielo coperto con un’umidità in aumento.



Le temperature si manterranno su valori piuttosto elevati, con un picco massimo intorno ai 31.7°C intorno alle 14:00, mentre il minimo si attesterà attorno ai 16.9°C verso le 23:00. L’umidità relativa dell’aria oscillerà tra il 43% e l’88%, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. Il vento soffierà prevalentemente da direzione sud con velocità variabili tra i 2 e i 14 km/h.

Meteo per Martedì, 27 Agosto 2024

Martedì a Trento si prevede un’ulteriore giornata con cielo coperto e nubi sparse. Le temperature saranno in leggero calo rispetto al giorno precedente, con un picco massimo di 30.2°C intorno alle 14:00. Nel tardo pomeriggio è prevista un’aumento dell’umidità e una diminuzione delle temperature, con cielo coperto e vento proveniente da direzione sud-sud-est. La serata si concluderà con cielo nuovamente coperto e la presenza di nubi sparse.



Le temperature massime si attesteranno intorno ai 29.9°C, mentre le minime si aggireranno intorno ai 16.5°C verso mezzanotte. L’umidità relativa dell’aria oscillerà tra il 50% e il 91%, con un leggero aumento nel corso della giornata. Il vento soffierà prevalentemente da direzione sud-sud-est con velocità variabili tra i 1 e i 6 km/h.

Meteo per Mercoledì, 28 Agosto 2024

Mercoledì sarà caratterizzato da un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche a Trento, con un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Le temperature massime raggiungeranno i 31.1°C intorno alle 14:00, mentre le minime si attesteranno intorno ai 16.5°C verso mezzanotte. L’umidità relativa dell’aria sarà in diminuzione rispetto ai giorni precedenti, con valori compresi tra il 39% e il 92%. Il vento sarà debole e proveniente principalmente da direzione sud-ovest.



In conclusione, la settimana si concluderà con condizioni meteorologiche più stabili e temperature gradevoli, ideali per svolgere attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile prestare sempre attenzione alle previsioni in continuo aggiornamento per pianificare al meglio le proprie giornate. Buon meteo a tutti!