Meteo Trieste, previsioni da Lunedì 26 a Mercoledì 28 Agosto

Lunedì, 26 Agosto 2024

Il meteo a Trieste per Lunedì prevede una giornata prevalentemente coperta con temperature in aumento. Durante la notte e le prime ore del mattino, ci saranno nubi sparse con temperature intorno ai 27-28°C, un’umidità del 50% e venti provenienti da est-nordest con velocità attorno ai 29-30 km/h. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà coperto con temperature in costante aumento fino a raggiungere i 32°C intorno alle 13:00. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con cielo coperto e temperature intorno ai 31-32°C. Verso sera, il cielo si manterrà nuvoloso e le temperature caleranno gradualmente, arrivando a 26-27°C. L’umidità si manterrà intorno al 50%, mentre i venti provenienti dall’est-nordest raggiungeranno una velocità di 24-27 km/h.

Martedì, 27 Agosto 2024

Martedì a Trieste il tempo sarà prevalentemente coperto durante la notte e le prime ore del mattino, con temperature che si manterranno intorno ai 26-27°C, un’umidità del 50% e venti provenienti da est-nordest con velocità attorno ai 29-31 km/h. Durante la mattinata, il cielo rimarrà nuvoloso, ma le temperature aumenteranno gradualmente fino a raggiungere i 33°C intorno alle 13:00. Nel pomeriggio, il cielo si libererà dalle nuvole, e il sole farà la sua comparsa con temperature intorno ai 32-33°C. Verso sera, il cielo sarà sereno con temperature che scenderanno a 25-26°C. L’umidità si manterrà intorno al 55%, mentre i venti provenienti dall’est-nordest diminuiranno la loro intensità fino a raggiungere i 6-9 km/h.

Mercoledì, 28 Agosto 2024

Mercoledì, il cielo a Trieste sarà variabile con una leggera copertura nuvolosa durante la notte e le prime ore del mattino, con temperature intorno ai 24-25°C, un’umidità del 65%, e venti provenienti da est con velocità attorno ai 5-6 km/h. Durante la mattinata, il cielo si libererà dalle nuvole, e il sole farà la sua comparsa con temperature che aumenteranno fino a raggiungere i 32-33°C. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, e le temperature diminuiranno gradualmente fino a 30-31°C. Verso sera, il cielo si manterrà variabile con temperature intorno ai 24-25°C. L’umidità si manterrà intorno al 65%, mentre i venti provenienti da est diminuiranno la loro intensità fino a raggiungere i 4-7 km/h.