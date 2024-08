Allerta Meteo: Temporali intensi in arrivo su 5 regioni d’Italia, ecco l’avviso dell’Aeronautica

Allerta Meteo: temporali intensi in arrivo su diverse regioni d’Italia

Le condizioni meteorologiche sull’Italia stanno subendo un cambiamento a causa dell’infiltrazione di aria più fresca in quota di origine atlantica che sta indebolendo l’anticiclone sub-tropicale, favorendo la formazione di instabilità temporalesca.

Le alte temperature registrate in questi giorni stanno creando le condizioni ideali per lo sviluppo di celle temporalesche di forte intensità. Il caldo agisce come un vero e proprio carburante per questi fenomeni meteorologici, aumentando l’energia disponibile nell’atmosfera e favorendo la formazione di temporali anche molto violenti. L’interazione tra l’aria calda presente al suolo e l’aria più fresca in arrivo dai quadranti atlantici crea le condizioni per rovesci e temporali che possono risultare particolarmente intensi, talvolta associati a grandine.

Allerta dell’Aeronautica Militare: temporali previsti nelle prossime ore

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi per cinque regioni italiane, specificando che nelle prossime ore e nella giornata di domani sono attesi temporali di forte intensità.

La previsione di fenomeni intensi, emessa alle ore 12:00 UTC del 26 agosto 2024 dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (C.N.M.C.A.), prevede le seguenti condizioni: