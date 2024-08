Forte terremoto in Portogallo: paura a Lisbona, la scossa in diretta durante il TG [VIDEO]

La terra ha tremato questa mattina in Portogallo. Una scossa di terremoto di notevole intensità si è verificata alle 6:11 ora italiana (le 5:11 ora locale) nell’Atlantico a largo della costa occidentale portoghese.

Secondo le stime del centro sismico euro-mediterraneo la scossa ha avuto una magnitudo di 5.4, mentre l’INGV ha stimato una magnitudo 5.0. Il terremoto ha avuto epicentro a circa 50 km dalla località marittima di Sesimbra, e 80 chilometri da Lisbona, la capitale del Portogallo, dove la scossa è stata avvertita distintamente. Nonostante lo spavento, il sisma non ha provocato danni a cose o persone.

Il terremoto, avvenuto a una profondità di circa 16 km (sempre secondo le stime dell’EMSC), è stato percepito più lievemente anche in Spagna e Marocco.

Ecco gli attimi della scossa in diretta durante il TG della CNN portogese:

I think it’s Earthquake during News Live after The 5.4 earthquake shook Lisbon, Portugal #Earthquake #sismo #deprem #Tremor #Lisboa #Portugal #breaking pic.twitter.com/tbIDy262rR

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) August 26, 2024