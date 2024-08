Meteo Ancona, previsioni da Martedì 27 a Giovedì 29 Agosto 2024

Martedì 27 Agosto 2024

Per Martedì 27 Agosto 2024, ad Ancona, si prevede un cielo prevalentemente coperto per gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 25.5°C e i 28.7°C. Durante la mattina, il vento soffierà da direzione nord-ovest con una velocità che raggiungerà i 18 km/h. Nel pomeriggio e sera, il vento diminuirà leggermente, mantenendo una direzione costante. L’umidità varierà tra il 70% e l’82%, con un picco massimo atteso in serata. Non sono previste precipitazioni significative.

Mercoledì 28 Agosto 2024

Per Mercoledì 28 Agosto 2024, ad Ancona, le condizioni meteo miglioreranno leggermente. Il cielo sarà inizialmente coperto, ma nel corso della mattinata si avrà un graduale diradamento delle nuvole. Le temperature si manterranno stabili tra i 25.2°C e i 29.5°C. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità media di 16 km/h, diminuendo leggermente nel corso della giornata. L’umidità oscillerà tra il 63% e l’84%, con valori più alti nelle prime ore del mattino e in serata. Non sono previste precipitazioni, e il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata.

Giovedì 29 Agosto 2024

Per Giovedì 29 Agosto 2024, ad Ancona, si prospetta una giornata prevalentemente soleggiata. Le temperature varieranno tra i 25.0°C e i 28.9°C. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità compresa tra 16 e 5 km/h. L’umidità si manterrà tra il 63% e l’85%, con valori più alti nelle ore notturne. Non sono previste precipitazioni e il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni ad Ancona indicano una tendenza al miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Si consiglia comunque di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni meteo.