Meteo: ancora più caldo a fine Agosto, l’estate non molla fra Anticiclone Africano e qualche temporale

Dopo un weekend caratterizzato da condizioni stabili e ampiamente soleggiate grazie alla presenza dell’anticiclone sub-tropicale, la situazione meteorologica sull’Italia sta subendo un leggero cambiamento. L’anticiclone, infatti, sta iniziando a perdere parte della sua forza, permettendo l’ingresso di infiltrazioni di aria atlantica in quota. Questa nuova configurazione atmosferica determina una certa instabilità, con fenomeni prevalentemente temporaleschi che colpiscono a carattere sparso prediligendo comunque le aree montuose ma in alcuni casi sconfinando anche sulle vicine pianure.

Dopo aver colpito in particolare le regioni del nord nella giornata di lunedì, queste condizioni di instabilità si concentreranno maggiormente sulle zone interne e appenniniche del centro-sud nei prossimi due giorni.

Pur con questi episodi temporaleschi – che localmente potranno risultare intensi – il contesto rimane comunque di stampo estivo. Il caldo e il sole continueranno a dominare su buona parte del territorio italiano, con temperature destinate a rimanere elevate, mediamente sopra la norma stagionale di 3-4 gradi.

Questa lieve flessione dell’anticiclone sarà inoltre temporanea e non rappresenta un cedimento dell’estate né un segnale di una transizione stagionale, come forse qualcuno starà immaginando visto e considerato che siamo ormai a fine Agosto. Al contrario, l’estate continuerà a far sentire la sua forte presenza sul nostro paese. A partire da giovedì, e in maniera più marcata da venerdì, l’anticiclone tornerà a rafforzarsi, determinando un aumento generale dei valori di pressione atmosferica e geopotenziali. Questo garantirà una nuova fase di tempo prevalentemente stabile e soleggiato, accompagnata da un ulteriore incremento termico.

In particolare, le giornate di venerdì 30 e sabato 31 agosto vedranno le temperature crescere ulteriormente, con massime che potranno raggiungere i 33-35 gradi nella Pianura Padana e nelle zone interne del centro-sud, specie nelle regioni tirreniche. Un caldo chiaramente eccessivo, a maggior ragione per il periodo in cui ci troviamo.

Sul finire della settimana, tuttavia, si segnala una possibile nuova ondata di temporali in arrivo. I primi fenomeni potrebbero giungere già nella seconda parte di sabato sulle zone alpine, in particolare verso sera/notte, a causa di una perturbazione atlantica in avvicinamento. Al momento, è ancora da valutare quanto questa perturbazione potrà essere incisiva e se riuscirà a erodere almeno al nord l’anticiclone, portando effetti poi nella giornata di domenica. Per avere un quadro più chiaro, sarà importante seguire gli aggiornamenti nei prossimi giorni.