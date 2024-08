Meteo Bologna, previsioni da Martedì 27 a Giovedì 29 Agosto

Meteo Bologna prossimi giorni 27 Agosto, 28 Agosto, 29 Agosto:

Prendiamo in esame le previsioni meteo per i prossimi giorni a Bologna. Martedì 27 Agosto, il tempo sarà prevalentemente coperto con temperature che varieranno tra i 22.5°C e i 31.4°C. Durante la mattina e il primo pomeriggio sono previste nubi sparse, seguite da precipitazioni dalle 13:00 alle 15:00. Il vento soffierà a una velocità compresa tra i 6 e i 10 km/h provenendo da direzione variabile, in prevalenza da est. L’umidità si manterrà intorno al 50% durante la maggior parte della giornata.

Mercoledì 28 Agosto, il cielo sarà principalmente sereno con temperature che oscilleranno tra i 22°C e i 33.3°C. Durante la mattina e il primo pomeriggio, il tempo sarà stabile e soleggiato. Nel pomeriggio, tuttavia, si prevede un aumento delle nuvole con lievi precipitazioni dalle 15:00 alle 17:00. Il vento sarà leggero, con velocità comprese tra 2 e 8 km/h, proveniente principalmente da nord e nord-est. L’umidità diminuirà costantemente nel corso della giornata, fermandosi intorno al 35% verso sera.

Giovedì 29 Agosto, il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno per gran parte della giornata, con temperature che varieranno tra i 21.7°C e i 33.3°C. Il vento soffierà da sud-ovest con una velocità costante di 5 km/h. L’umidità sarà intorno al 40% durante la maggior parte della giornata. Nel pomeriggio sono previste lievi nubi sparse, ma senza precipitazioni significative. Per l’intera giornata si prevede un clima caldo e asciutto.