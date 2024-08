Meteo Genova, previsioni da Martedì 27 a Giovedì 29 Agosto

Meteo Genova prossimi giorni 27 agosto, 28 agosto, 29 agosto: tempo stabile con cieli sereni e temperature in aumento

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Genova indicano condizioni stabili con cieli prevalentemente sereni e un graduale aumento delle temperature. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Martedì, 27 agosto 2024

Il martedì si prevede un inizio della giornata con cielo coperto e temperature intorno ai 26°C. Nel corso della mattinata, il cielo si schiarirà progressivamente, e già dalle ore 7:00 si avrà un cielo sereno con temperature in aumento fino a toccare i 27.4°C. Nel pomeriggio avremo temperature massime intorno ai 32°C con cielo poco nuvoloso. La giornata si concluderà con temperature intorno ai 27-28°C e cielo nuvoloso. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 12 e i 24 km/h provenendo prevalentemente da direzione Nord.

Mercoledì, 28 agosto 2024

Mercoledì sarà caratterizzato da condizioni di bel tempo con cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature oscilleranno tra i 25.7°C e i 31.9°C, con un leggero calo delle temperature nel tardo pomeriggio. Il vento soffierà prevalentemente da direzione Nord-Est con intensità variabile tra i 6 e i 14 km/h. La giornata si concluderà con temperature attorno ai 25-26°C e cielo sereno.

Giovedì, 29 agosto 2024

Giovedì si prospetta una giornata all’insegna del sereno con temperature in ulteriore lieve aumento. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 31°C nel corso della mattinata, per poi scendere leggermente nel tardo pomeriggio. Il vento sarà debole e soffierà principalmente da direzione Nord con intensità variabile tra 3 e 11 km/h. La giornata si concluderà con temperature intorno ai 24-25°C e cielo sereno.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Genova indicano un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cieli sereni e temperature in progressivo aumento. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni delle temperature e di vestirsi di conseguenza per affrontare al meglio le giornate calde in arrivo.