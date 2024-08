Meteo Modena, previsioni da Martedì 27 a Giovedì 29 Agosto

Meteo Modena prossimi giorni 27 Agosto, 28 Agosto, 29 Agosto: variabilità del tempo con possibilità di piogge e cieli sereni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Modena indicano una variazione delle condizioni atmosferiche con la possibilità di precipitazioni e alternanza tra cieli sereni e nuvolosi. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Martedì, 27 Agosto 2024

Durante la mattina e il primo pomeriggio ci saranno nubi sparse con temperature in aumento fino a 31.9 °C alle 13:00. Nel pomeriggio è prevista la probabilità di piogge con cielo nuvoloso. Nel tardo pomeriggio e sera, le condizioni meteorologiche tenderanno a migliorare con cieli nuvolosi. Il vento soffierà da est con intensità variabile tra 1 e 11 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 49-86% mentre le temperature oscilleranno tra 22.4 °C e 31.9 °C.

Mercoledì, 28 Agosto 2024

La giornata inizia con cieli sereni e temperature intorno ai 23.8 °C. Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio il tempo si manterrà stabile con cielo poco nuvoloso e temperature in aumento fino a 33.6 °C alle 14:00. Nel secondo pomeriggio e in serata il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con temperature che si abbasseranno gradualmente. Il vento soffierà da nord con intensità variabile tra 2 e 7 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 35-92% mentre le temperature oscilleranno tra 22.2 °C e 33.6 °C.

Giovedì, 29 Agosto 2024

Il cielo sarà prevalentemente sereno per l’intera giornata con temperature in costante aumento fino a 33.8 °C alle 14:00. Il vento soffierà da nord con intensità variabile tra 0 e 9 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 33-78% mentre le temperature oscilleranno tra 21.9 °C e 33.8 °C. Si prevede un clima stabile e asciutto per questa giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Modena indicano un’alternanza di condizioni atmosferiche con la possibilità di piogge e cieli sereni. È consigliabile monitorare costantemente l’evoluzione del meteo per essere preparati a qualsiasi cambiamento repentino.