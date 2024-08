Meteo Napoli, previsioni da Martedì 27 a Giovedì 29 Agosto

PREVISIONI METEO NAPOLI

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Napoli indicano variazioni significative nelle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Martedì, 27 Agosto 2024

Durante la mattina, il cielo sarà coperto con un’umidità del 61% e una temperatura di 27.2°C. Nel pomeriggio sono previste piogge leggere con una temperatura di 31.1°C. La sera si prevede un cielo sereno con una temperatura intorno ai 26.6°C. Il vento soffierà da sud-ovest con una velocità di 3 km/h.

Le condizioni atmosferiche di martedì a Napoli saranno caratterizzate da un’alternanza di copertura nuvolosa e precipitazioni, con temperature massime intorno ai 35°C durante le ore centrali della giornata.

Mercoledì, 28 Agosto 2024

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 23.8°C. Nel corso della mattinata e del pomeriggio sono attese nubi sparse e piogge leggere con temperature che raggiungeranno i 33.8°C. La sera il cielo si presenterà nuvoloso con piogge intermittenti e una temperatura di 25.2°C.

Mercoledì a Napoli sarà caratterizzato da un’alternanza di sereno, nubi e piogge, con temperature massime intorno ai 34°C e venti variabili con intensità tra 1 e 12 km/h.

Giovedì, 29 Agosto 2024

Durante la notte e la mattina si prevede un cielo poco nuvoloso con temperature tra i 20.9°C e i 30.2°C. Nel corso della giornata sono previste nubi sparse e piogge con temperature massime intorno ai 34.2°C. La serata sarà caratterizzata da cielo nuvoloso con piogge e una temperatura di 26.6°C.

Giovedì a Napoli si prospetta una giornata con un mix di condizioni atmosferiche, con un aumento delle precipitazioni durante la seconda parte della giornata e temperature massime intorno ai 34°C, accompagnate da venti variabili con intensità tra 1 e 15 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Napoli mostrano una variazione significativa delle condizioni atmosferiche, con un’alternanza di sereno, nubi e precipitazioni. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni e prepararsi adeguatamente per affrontare le variazioni del tempo.