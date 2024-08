Meteo Padova, previsioni da Martedì 27 a Giovedì 29 Agosto

Martedì, 27 Agosto 2024

Oggi a Padova il cielo sarà prevalentemente coperto per gran parte della giornata. Possiamo aspettarci precipitazioni leggere all’alba, con un’umidità che si manterrà intorno al 70%. Le temperature si aggireranno intorno ai 23-24°C durante la notte e al mattino, per poi salire gradualmente fino a toccare i 31-32°C nelle ore centrali del giorno. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità media di 10-15 km/h. Nel complesso, la giornata sarà caratterizzata da un clima umido e caldo, con possibili schiarite nel pomeriggio.

Mercoledì, 28 Agosto 2024

Domani il cielo sarà prevalentemente sereno su Padova. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da un cielo poco nuvoloso, con un’umidità che si manterrà intorno all’80%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 22-23°C durante la notte, per poi salire fino a toccare i 33-34°C nelle ore centrali del giorno. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità media di 6-9 km/h. La giornata si presenterà con un clima caldo e secco, ideale per attività all’aperto.

Giovedì, 29 Agosto 2024

Giovedì il cielo su Padova si presenterà principalmente sereno, con un aumento di nuvole sparse nel tardo pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 60-70% per gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 21-24°C durante la notte e al mattino, per poi salire fino a toccare i 33-34°C nelle ore centrali del giorno. Il vento sarà prevalentemente debole, con una direzione variabile tra nord-nordovest e sud-sudovest. In generale, ci aspettiamo una giornata calda e asciutta con condizioni ideali per svolgere attività all’aperto.

Con queste previsioni dettagliate, sei pronto a pianificare la tua settimana a Padova tenendo conto delle condizioni meteorologiche in arrivo. Sii preparato per affrontare il caldo e l’umidità, e goditi le belle giornate di sole in programma!