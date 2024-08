Meteo Palermo, previsioni da Martedì 27 a Giovedì 29 Agosto

Martedì 27 agosto 2024:

Il martedì a Palermo si prevede un inizio di giornata con cielo coperto e umidità intorno al 69%. Nel corso della mattinata, il cielo si schiarirà con la presenza di nubi sparse e poco nuvoloso, accompagnato da una leggera brezza proveniente da ovest-sudovest. Le temperature si manterranno attorno ai 28-30°C, con venti leggeri che non supereranno i 10 km/h. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, con un aumento dell’umidità e la possibilità di precipitazioni. La situazione si confermerà anche in serata, con temperature che si manterranno intorno ai 26-27°C e un vento proveniente da sud-sudovest. La notte sarà caratterizzata da sereno e umidità in aumento.

Mercoledì 28 agosto 2024:

La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da un inizio con cielo poco nuvoloso e una leggera brezza proveniente da sud-ovest. Nel corso della mattinata, il cielo si coprirà, con un aumento dell’umidità e la presenza di nubi che porteranno a una diminuzione delle temperature. Nel pomeriggio è prevista la comparsa di precipitazioni, con un aumento dell’umidità e una diminuzione delle temperature che si manterranno intorno ai 26-29°C. La situazione si confermerà anche in serata, con cielo coperto e umidità in aumento, accompagnato da venti provenienti da nord-nordest. Durante la notte, il cielo sarà nuovamente coperto con un lieve aumento dell’umidità.

Giovedì 29 agosto 2024:

Giovedì si prevede un inizio di giornata con cielo coperto, umidità intorno all’87% e una leggera brezza proveniente da sud-ovest. Nel corso della mattinata, il cielo si schiarirà, con la presenza di nubi sparse e poco nuvoloso, accompagnato da un vento proveniente da est-nordest. Le temperature si manterranno attorno ai 27-28°C, con una leggera brezza che non supererà i 7 km/h. Nel pomeriggio è prevista la comparsa di nubi sparse e poco nuvoloso, con un aumento dell’umidità e una diminuzione delle temperature. La situazione si confermerà anche in serata, con cielo poco nuvoloso e una leggera brezza proveniente da sud-sudovest. Durante la notte, il cielo sarà sereno con un lieve calo dell’umidità.

In sintesi, nei prossimi giorni, a Palermo si prevedono condizioni meteorologiche variabili, con cielo coperto, precipitazioni e un’alternanza di schiarite e aumento dell’umidità. Le temperature si manterranno elevate, con la possibilità di precipitazioni nelle ore pomeridiane. Siate preparati per un clima mutevole e portate sempre con voi l’ombrello!